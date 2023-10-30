İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 81. dakikada Marcus Thuram attı.
Inter bu galibiyetin ardından puanını 25'e çıkarırken, ligde 4. yenilgisini alan Roma 14 puana kaldı.Kaynak: AA
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 81. dakikada Marcus Thuram attı.
Inter bu galibiyetin ardından puanını 25'e çıkarırken, ligde 4. yenilgisini alan Roma 14 puana kaldı.Kaynak: AA
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