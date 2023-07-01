PEKİN- 4 bin 500’üncü sefer, tahıl yüklü 100 konteyner taşıyan trenin Zhuang Guangxi Özerk Bölgesi’ndeki Qinzhou Limanı’nın garından 30 Haziran Cuma günü hareket etmesiyle gerçekleşmiş oldu. Bu yılın ocak - haziran döneminde söz konusu koridordan geçen yük trenleri, 225 bin standart konteyner taşıdı. Bu miktar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 oranında bir artışa denk geliyor.



2017 yılında faaliyete geçen yeni uluslararası kara-deniz karma taşımacılık ticaret koridoru, ticari ve lojistik bir geçit. Batı Çin’in eyalet düzeyindeki bölgeleri ile ASEAN (Association of Southeast Asian Nations - Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) üyeleri ortaklığıyla inşa edildi. Demiryolu-denizyolu karma taşımacılık hizmeti, Çin’in eyalet düzeyindeki 17 bölgesinin 61 kentine hizmet veriyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI