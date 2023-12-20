Bağdat

Yaklaşık 16 milyon seçmenden 6 milyon 599 bin 668 kişinin oy kullandığı seçimler, federal bir yönetime sahip ülkede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri kapsamadı.

Hadi el-Amiri liderliğindeki "Nebni İttifakı" ülke genelinde en çok oy alan koalisyon oldu. Eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin liderliğindeki "Kanun Devleti Koalisyonu" ikinci, eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin "Takaddüm Partisi" ise üçüncü en çok oyu alan partiler oldu.

Seçimlerde çeşitli parti ve ittifaklardan toplam 5 bin 904 aday 275 sandalye için yarıştı, 275 sandalyeden 70'i de kadın kotasına ayrıldı.

Irak'ta en büyük Şii tabanına sahip dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr ise seçimleri boykot etmişti.

Şii partiler özellikle güneyde en fazla oyu aldı

Irak'ta Yüksek Seçim Komiserliğinin açıkladığı gayriresmî sonuçlara göre, Irak'ın özellikle güney kentlerinde nihai olmayan sonuçlarda 3 ana seçim listesi en fazla oyu aldı. Seçim Komiserliği, açıkladığı rakamların sandıkların yüzde 94'üne tekabül ettiğini duyurdu.

En çok oyu alan ilk 3 ittifaktan ikisini Şii seçim listelerinden Haşdi Şabi'nin siyasi uzantılarının yer aldığı Hadi el-Amiri liderliğindeki "Nebni İttifakı" (İnşa ediyoruz) koalisyonu ile eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin liderliğindeki "Kanun Devleti Koalisyonu" oluşturuyor.

Nebni İttifakı, ülke genelinde 638 bin 327 oy alarak en çok oy alan liste oldu. Kanun Devleti Koalisyonu 530 bin 734, eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takaddüm Partisi 483 bin 411, Sünni lider Hamis Hançer'in "Siyade" isimli seçim listesi ise 301 bin 91 oy aldı.

Eski Musul Valisi Necim Cuburi'nin oğlu Muhannad Cuburi'nin başını çektiği "Ninova Halkınındır" isimli seçim listesi Musul'da 141 bin 749 oy aldı. Salahaddin'de eski Vali Ahmet Cuburi'nin seçim listesi 122 bin 305, Basra'da mevcut Vali Esad İdani'nin Tasmim İttifakı ise 266 bin 999 oya ulaştı.

Vilayetlere göre dağılım

Eski Başbakanlardan Haydar İbadi ile Şii dini ve siyasi liderlerden Ammar Hekim'in lideri olduğu "Ulusal Güçler Birliği Koalisyonu" da bazı güney kentlerinde Amiri ve Maliki'nin koalisyonlarından sonra gelerek üçüncülüğü elde etti.

Irak'ın doğusundaki Diyala kentinde Amiri'nin lideri olduğu Bedir Hareketi'ne yakın Vali Musenna Tamimi, Vilayet Meclisi birincisi oldu. Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi liderliğindeki "Takaddüm Partisi" ikinciliği elde etti.

Başkent Bağdat'ta ise birinciliği Muhammed Halbusi'nin Takaddüm Partisi elde ederken, "Nebni İttifakı" ikinciliği, Maliki'nin lideri olduğu "Kanun Devleti Koalisyonu" ise üçüncülüğü elde etti. Enbar vilayetinde de Halbusi'nin partisi birinci oldu.

Irak'ın güneyindeki Basra'da ilk sıraya mevcut Vali Esad İdani'nin seçim listesi yerleşirken, "Nebni İttifakı" ikinci, "Kanun Devleti Koalisyonu" üçüncü sırada yer aldı. Vasıt vilayetinde de mevcut Vali Muhammed Meyyahi'nin (Şii) oluşturduğu liste birinci oldu. Bu iki kentte de ikinci ve üçüncülüğü Amiri ve Maliki'nin seçim listeleri kazandı.

Salahaddin vilayetinde eski Vali Ahmet Cuburi'nin lideri olduğu "Ulusal Cumhur İttifakı" birinciliği, "Ulusal İtar İttifakı" ikinciliği, "El-Azim Koalisyonu" ise üçüncülüğü elde etti.

Şiilerin yoğun yaşadığı güney kentlerinden Meysan'da "Nebni İttifakı" ilk sırada, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin lideri olduğu "Kanun Devleti Koalisyonu" ise ikinci sırada yer aldı.

Diğer bir güney kenti Zikar'da, "Nebni İttifakı" ilk sıraya, "Kanun Devleti" ise ikinci sıraya yerleşti.

Musenna'daki Milayet Meclisinde ise sandıktan "Kanun Devleti" birinci çıktı.

Kadisiye vilayetinde en çok oyu "Nebni İttifakı" alırken, "Kanun Devleti Koalosyonu" ikinci sırada kaldı.

Orta Fırat şehirlerinden Kerbela'da "İbda Kerbela" isimli liste ilk sırada yer alırken, "Kanun Devleti Koalisyonu" ikinciliği, "Nebni İttifakı" üçüncülüğü elde etti.

Necef ve Babil kentlerinde "Nebni İttifakı" ilk sırada, "Kanun Devleti Koalisyonu" ikinci sırada yer aldı.

Kerkük'te 18 yıl sonra yerel seçimler yapıldı

Irak'ın tüm bileşenlerinin yaşadığı Kerkük'te ise 18 yıl aradan sonra ilk defa yerel seçimler düzenlendi. Kerkük'teki bileşenler 12 ayrı ittifak ile seçim yarışına girdi.

Kentte önemli nüfusa sahip Türkmenler ise "Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi"yle seçimlere katıldı.

Kerkük'te Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) en çok oya sahip olurken, Kerkük Valisi Rakan Cuburi'nin başını çektiği koalisyon ikinci ve Türkmen partilerinin yer aldığı liste üçüncü oldu. Kerkük'te Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ise dördüncü sıraya yerleşti.

KYB Kerkük'te 139 bin 373, Kerkük Valisi Rakan Cuburi'nin başını çektiği ittifak 98 bin 174, Irak Türkmen Cephesi ve diğer Türkmen partilerin yer aldığı "Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi" listesi 72 bin 281 oy ve KDP 46 bin 749 oy aldı.