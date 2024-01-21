Haber: Mert Osman Erman

ABD Merkez Komutanlığı, İran destekli bir milisin Cumartesi akşamı Al Asad hava üssünü hedef aldığını ve Amerikan askerlerini barındıran üsse balistik füzeler ve roketlerle saldırdığını açıkladı.

Belirli bir sayıda ABD personelinin "travmatik beyin yaraları için değerlendirmeye tabi tutulduğunu" belirtti. En az bir Iraklı hizmet personeli saldırıda yaralandı.

Üsse düzenlenen saldırıyı, kendini Irak İslami Direnişi olarak adlandıran bir grup üstlendi. ABD merkezli Washington Institute for Near East Policy'e göre, grup 2023'ün sonlarına doğru ortaya çıktı ve Irak'ta faaliyet gösteren çeşitli İran bağlantılı silahlı gruplardan oluşuyor.

Son haftalarda grup, ABD kuvvetlerine karşı diğer saldırıları üstlendi. Al Asad üssü ise son yıllarda defalarca saldırıya uğramıştır.

ABD askeri, Cumartesi günü fırlatılan füzelerin çoğunun imha edildiğini ancak bazılarının hava savunmalarını aşarak üsse isabet ettiğini, hasarın değerlendirmesinin devam ettiğini belirtti.

Bu, İsrail-Gazze çatışmasının ekim ayında başlamasından bu yana İran'ın bölgedeki vekilleri tarafından Irak ve Suriye'deki ABD konumlarına yönelik gerçekleştirilen bir dizi saldırının en sonuncusu. ABD askeri ve müttefikleri, Kızıldeniz'deki uluslararası gemilere yönelik Husi füze saldırılarını durdurmak için de müdahalede bulundu.

ABD kuvvetleri, Cumartesi günü de batı Yemen'in büyük bir bölümünü kontrol eden İran destekli bir isyancı grup olan Husilere karşı başka bir hava saldırısı düzenledi. ABD askeri, bir anti-gemi füzesinin "Aden Körfezi'ne yönelik hazırlanmış olduğunu ve fırlatılmaya hazırlandığını" tespit ettikten sonra bir fırlatma alanını hedef aldığını söyledi.

İran ordusu, son günlerde Suriye, Irak ve Pakistan'daki hedeflere karşı bir dizi füze saldırısı gerçekleştirdi.

Cumartesi günü, İran, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleşen bir hava saldırısını İsrail'in düzenlediğini iddia ederek, İran'ın güvenlik güçlerinin beş üst düzey üyesini öldürdüğünü açıkladı.