Haber: Mert Osman Erman

Netanyahu'nun açıklamaları, ABD ile kamuya açık bir ayrılığı derinleştirdi.

ABD, İsrail yanında bir "iki devletli çözüm" olarak bilinen Filistin devletinin uzun vadeli istikrar için hayati olduğuna inanıyor. Ancak Beyaz Saray bu hafta ABD ve İsrail hükümetlerinin "konulara açıkça farklı baktığını" kabul etti.

İki liderin neredeyse bir aydır ilk kez yaptığı görüşme sonrasında basın mensuplarına konuşan Biden, Netanyahu'nun görevdeyken bile iki devletli bir çözümün hala mümkün olduğunu savundu.

"Bir dizi iki devletli çözüm türü var. BM üyesi birçok ülke var ki... kendi orduları yok," dedi.

Ancak Cumartesi günü Netanyahu, politik kariyerinin büyük bir kısmında sahip olduğu ve bu hafta tekrarladığı pozisyonunu güçlendirdi.

Ofisi tarafından yayınlanan bir açıklama şöyle dedi: "Başbakan Netanyahu, Başkan Biden ile yaptığı görüşmede, Hamas'ın yok edilmesinin ardından İsrail'in Gazze üzerinde güvenlik kontrolünü koruması gerektiğini, bu sayede Gazze'nin İsrail için tehdit olmaktan çıkacağı bir gereklilik olan Filistin egemenliği talebiyle çelişen bir talebi vurgulamıştır."

Cumartesi günü, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı bir paylaşımda, İsrail'in "Ürdün Nehri batısındaki tüm bölge üzerinde güvenlik kontrolünü sürdürmesi" gerektiğini söyledi; bu alan aynı zamanda İsrail tarafından işgal edilen Batı Şeria bölgesini içermektedir.

Bu yorumlar, Gazze krizinin İsrail ve Filistin liderlerinin diplomatik müzakerelere yeniden başlamalarına ve uyuşmuş barış sürecini canlandırmalarına yönelik umutları zayıflatacak gibi görünüyor. Netanyahu'nun uluslararası alandaki giderek artan izolasyonu, içerideki savaşa destekle birlikte gelirken, Hamas'ın Gazze'de hala rehin tutulan tahmini 130 kişinin kaderi üzerine düzenlenen protestoların ortasında devam ediyor.

Hamas, 7 Ekim'de güney İsrail'e gerçekleştirdiği sürpriz saldırıda 1.300'ten fazla kişiyi - çoğunlukla sivilleri - öldürdü ve 240 rehine aldı. Hâlâ içerideki Hamas tarafından tutulan yaklaşık 130 rehinin kaderi üzerine Tel Aviv'de Cumartesi günü bir araya gelen binlerce protestocu, Netanyahu'yu rehineleri eve göndermeye çağırdı.

7 Ekim'de başlayan Gazze'ye yönelik kara saldırısından neredeyse üç ay sonra, ordusu - güç ve ekipman bakımından Hamas'a göre büyük ölçüde üstün olan - hala bölge genelinde önemli direnişle karşı karşıya.

Gazze'deki Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığı, Pazar günü itibariyle 7 Ekim'den bu yana 25.105 kişinin öldüğünü söyledi. Ayrıca 60.000'den fazla kişi yaralandı.