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Muhbir'in mesajında, "Asya'ya bakmak her zaman İran'ın odak noktası olmuştur. Asya kıtası ülkeleriyle dengeli ilişkiler kurmak dış politikamızda da özel ve ayrıcalıklı bir konuma sahiptir." ifadelerine yer verildi.

Tahran'daki Parsian Azadi Hotel'de düzenlenen AİD, 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

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