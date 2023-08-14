İstanbul

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari, bölgede kum ve toz fırtınasının etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Haydari, "Bugün, Zabul kentinde rüzgarın hızı saatte 108 kilometreye ulaştı. Havadaki toz miktarının artması nedeniyle görüş mesafesi Zabul'da 600 metreye, Zehek'te 700 metreye kadar düştü." dedi.

İranlı yetkili, olumsuz hava koşulları nedeniyle eyaletin kuzeyinde yer alan Zabul, Hamun, Zehek, Hirmend ve Nimruz kentlerinde tüm devlet kurumlarının bir gün daha tatil edildiğini aktardı.

Başta solunum hastaları olmak üzere vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiği belirten Haydari, dışarı çıkmak zorunda olanlara ise maske kullanmalarını tavsiye etti.

Kum ve toz fırtınası nedeniyle dün de Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde devlet kurumları ve bankalar tatil edilmişti.

AA