Haber: Beyza Betül Cihan

İran'daki molla rejiminden kaçarak Danimarka'ya sığınan Firoozeh Bazrafkan, Kopenhag'da bulunan İran büyükelçiliği önünde kışkırtıcı eylemle gündemde. İranlı aktivist, Kuran'ı rendeyle parçalayarak İran hükümetine karşı öfkesini ve protestosunu dile getirdi.

Portekiz'in başkenti Kopenhag'da bulunan İran'ın büyükelçiliği önünde olaylı bir protesto yaşandı. İran'dan kaçan Firoozeh Bazrafkan, molla hükümetine karşı bir tepki olarak Kuran'ı rendeyle parçaladı. Eylemi, hem dikkat çekti hem de din ve inanç özgürlüğü konusunda yoğun bir tartışmayı beraberinde getirdi.