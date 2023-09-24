İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, Cumhuriyet'in ve bankanın arka arkaya gelen 100. yıl kutlamalarını, Türkiye'nin en ilgi gören spor etkinliklerinden İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu'na isim sponsoru olarak güçlendiriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile güç birliğine giderek spora desteğini artıran Türkiye İş Bankası, ülkenin en büyük kitlesel spor etkinlikleri olan İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu'nun da destekçisi oldu.

İş Bankası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul arasında imzalanan 2 yıllık iş birliği anlaşması çerçevesinde, dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olarak Asya ve Avrupa'yı sporun gücüyle birleştiren İstanbul Maratonu, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te ve İş Bankası'nın 100. yılı olan 2024'te "Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu" adını taşıyacak.

Her yıl nisanda gerçekleştirilen İstanbul Yarı Maratonu da gelecek 2 yılda "Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu" olarak Türkiye'den ve dünyadan sporcuları ağırlamaya devam edecek.



100 yaşına basan Cumhuriyetimizin dinamizmine vurgu



Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sunduğu rol modellerle gençlere ilham veren, sağlıklı ve dinamik bir yaşamı temsil eden sporun ve sporcuların yanında olmayı çok kıymetli bulduklarını vurguladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile bir araya gelerek, 100. yaşlarını kutlayacakları 2024'te Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin en üst seviyede temsilini sağlamak için bir adım attıklarını anımsatan Aran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi de sporu daha erişilebilir ve eğlenceli hale getiren İstanbul Maratonu ve Yarı Maratonu'na ismimizi veriyoruz. Hem uluslararası spor camiasınca hem de tüm İstanbullular için beklenen bir etkinlik haline gelen bu maratonları yıllardır başarıyla sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'a süreçteki iş birlikleri için teşekkür ediyorum. Her yaş grubundan on binlerce kişi bir kıtadan diğerine İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde koşarak geçerken çok güzel anılar biriktiriyor. Biz de bunun parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."



Koşu kültüründe ivme yaratacak ortaklık



Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur da İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyetin 100. yıl gururunu ve coşkusunu tüm ülkede etkinliklerle kutlamaya hazırlandıkları bu anlamlı senede, ismi Cumhuriyet ve Atatürk ile anılan İş Bankası'nı İstanbul Maratonu'nda görmekten çok mutlu olduklarını bildirdi.

99 yıldır kendi alanında bir maraton koşan İş Bankası ile 45 yıllık İstanbul Maratonu'nun ortaklığının Türkiye'de koşu kültürünün olması gerektiği yere gelmesinde bir ivme sağlayacağını belirten Onur, İstanbul Maratonu'nun, dünyanın tek kıta geçişi maratonu, İstanbul Yarı Maratonu'nun ise dünyanın en hızlı parkurları arasında olması sebebiyle Türkiye'nin dünya çapında bilinen en büyük yol koşuları olduğunu aktardı.

Onur, "İş Bankası ile 5 Kasım'da vereceğimiz ilk start, maraton ve yarı maratonumuzun gelişimi, değişimi için de bir başlangıç olacak. Maratonlarımıza çok yakışan bu iş birlikteliğinin önümüzdeki yıllarda dünyada ses bulan başarılarla anılacağına eminim." ifadelerini kullandı.