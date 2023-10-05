İSTANBUL (AA) - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin (PERYÖN) "100 Yüze İnsan" temasıyla bu yıl 31'incisini düzenlediği İnsan Odağında Yönetim Kongresi, ilk gününde iş dünyası ve insan kaynakları dünyasından isimleri buluşturdu.

PERYÖN'den yapılan açıklamaya göre, "Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek" vizyonuyla 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren PERYÖN'ün düzenlediği "31. İnsan Odağında Yönetim Kongresi" ilk gününde yurt içi ve yurt dışından alanında uzman 84 konuşmacı ve iş dünyası liderini, 1500'ü aşkın katılımcıyı İstanbul'da buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, böylesi büyük bir kongreyi 31. kez gerçekleştirebilmenin büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Bundan 31 yıl önce kurulan bu hayal ile bugüne kadar 1250 oturumda, 1700'ün üzerinde konuşmacımızı, yaklaşık 60 bin katılımcımızı ağırlamışız. Bu ülkenin insanı için birlikte üretmeye, öğrenmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da insana yatırımın, tüm toplumların önceliği olması gerektiğini ifade ederek, "İnsan, bilim, kurumlar olarak özetlediğimiz bu üç unsurda eşzamanlı gelişme kaydetmeyi başarmalıyız. Ekonomi için önce finansman, sonra vizyon, sonra insan kaynağı gerektiği düşünülüyor. Ben insan kaynağını hep en öncelikli görüyorum. Çünkü insan kaynağı ile vizyon da finansman da sağlanıyor. Yani, dönüşümün asıl öznesi insan. Üretim sürecimizi nitelikli insan kaynağı, eğitim reformu, teknoloji ile büyüme üzerine şekillendirmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.