Haber: Beyza Betül Cihan

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Teknik Direktörü İsmail Kartal, kulübün düzenlediği Yüksek Divan Kurulu toplantısında özel bir ödülle onurlandırıldı. Uzun yıllardır kulüp bünyesindeki hizmetlerinin ve başarılarının takdir edilmesiyle gerçekleşen bu anlamlı törende, Kartal'a 40. yıl plaketi verildi.

Kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı etkinlikte, İsmail Kartal'a olan vefa ve saygı gösterildi.

Ödül töreninde Kartal, kulüp tarihine olan katkılarından dolayı duygusal bir konuşma yaparak teşekkürlerini iletti. Başkan Ali Koç ve kulüp yönetimi, İsmail Kartal'ın bundan sonraki başarılı çalışmalarını ve Fenerbahçe'ye katkılarını dört gözle bekliyor.