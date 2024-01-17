Krunic'in performansını öven İsmail Kartal, Çağlar Söyüncü ve transfer gündemine de değindi.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"Bu akşam evimizde Adanaspor'u yenerek turu geçmek istiyorduk. Güzel, farklı bir galibiyet elde ettik. Son 16'ya kaldığımız için mutluyuz.

Bu maçta daha az şans bulan futbolcuları sahaya sürdük. Sonuçta bütün oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Adanaspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum.

Çubukluyu giyen her futbolcu bizim için en değerli oyuncu. Takım içinde herkes birbirine karşı çok büyük saygı gösteriyor.

"BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Transferde erken hareket etmemiz gerekiyordu. Sakatlarımız vardı, 3 kulvarda mücadele ediyoruz. Buradan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Erkenden takıma adapte olmaya başladılar.

İkinci yarıda daha fazla maç oynayacağımız için kadro derinliği önemliydi.

KRUNIC'İN PERFORMANSI

Bence ilk maçı olmasına rağmen Krunic iyi bir maç çıkardı. 6 numara başladı sonra stopere çektik, orada da iyi iş yaptı.



"BELKİ 1 TRANSFER DAHA YAPABİLİRİZ"

Şu anda yaptığımız 2 transferle kendi balansımızı bulduk. Belki önümüzdeki günlerde 1 transfer daha olabilir ama bunun için kendimizi şartlandırmış değiliz.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Çağlar Söyüncü ve ayrılıklar için kesin bir karar vermedik, zaman içinde değerlendireceğiz.