İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın oyuncularının kötü ve ağır bir zeminde futbol oynamaya çalıştığını, iyi niyetli olduklarını belirtti.

Her iki takımın da oyunu çirkinleştirmeye çalışmadığını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"İlk devre sahanın bazı bölümlerindeki su birikintilerine, ağır olan yerlerine bazı oyuncularımız adapte olamadı. Maçtan önce konuşmamıza rağmen bu matematiği yapamadılar. İkinci yarıda bu sahaya daha elverişli, daha iyi mücadele edecek oyuncuları oyuna sürdük. İlk yarıya oranla ikinci yarı çok daha fazla ikili mücadele kazanan taraf bizdik. Rakibe göre iki misli ikili mücadele kazanan bizdik. İkinci topları aldık ve sonuçta kazanmasını bildik. Bugün burada üç puan almak çok önemliydi bizim için ama yine söylüyorum, rakip takım Rizespor da gerçekten iyi bir takım. Teknik ekibini, futbolcularını tebrik ediyorum."

Saha şartlarına göre oyunun çok iyi olduğuna dikkati çeken Kartal, "Öncelikle her iki takımın oyuncuları bugün sahada erkek gibi mücadele etti. Hiçbir bahaneye sığınmadık. Ne ben ne oyuncularım ne de karşı takımın hocası ve oyuncuları. 'Zemin kötü' gibi hiçbir zaman bunlara sığınmadı. Çıktık, iki takım da biz de kenarda teknik ekip gerçekten mücadele ettik. Sonuçta kazandık. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kartal, ikinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlaması ile ilgili, maçın oynandığı sırada 1-0 geriye düştükleri andan itibaren oyunu kendi lehlerine çevirmek için planlar kurduğunu aktardı.

Giren oyuncuların kendi düşüncelerine ve hamlelerine cevap verme gayretinde olduğuna dikkati çeken Kartal, "Bugün değişiklikler yerini buldu. İnandığımız, mücadele edeceğini bildiğimiz oyuncularımız oyuna girdi. Sonuçta bugün her iki takım da futbol oynamaya çalıştı. Ancak bu kötü zeminde futboldan çok ikinci yarı bizim daha çok mücadele etmemiz gerekiyordu. Mücadele gücü yüksek oyuncuları oyuna alarak oyunu lehimize çevirdik ve maçı bu şekilde kazandık." ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde yeniden kadroya dahil edilen Serdar Dursun'un sarı-lacivertli ekibe golle dönmesine sevindiğini belirten İsmail Kartal, "Bu sahalar tam Serdar Dursun'un sahaları. Mert Hakan, İrfan bu sahada, zeminde oynamasını biliyor. Bu oyuncularla ikinci yarıya başladık ve maçı çevirdik." şeklinde görüş belirtti.

VAR kayıtlarının açıklanacak olması ile ilgili Kartal, "26. hafta, en azından bir adım atıldı. Dinlenmesi, açıklanması bence bütün takımlar için, kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırması için bir adım atıldı. Bu güzel, şeffaf bir açıklama. Herkes için objektif olacağını düşünüyorum." dedi.

Rize'de sahanın daha iyi olması için çaba harcandığını aktaran Kartal, şunları kaydetti:

"İki gündür Rize'de yağmur var. Başlangıçta daha iyiydi. Maç esnasında devam ettiği için sahada bozulmalar oldu. Bazı yerlerde su birikintileri oldu. Bu sahalara daha iyi bakabiliriz. Federasyon ile kulüplerimizin birlikte ortak bir kararla birbirlerine verecekleri destekle bu sorun ortadan kalkabilir. Türk futbolunun gelişimi için, geleceği için buna ihtiyacımız var. Şu an Süper Lig'deki 20 takımın neredeyse yarısından fazlasının sahaları ve zemini çok kötü. O zaman biz futbolu ne kadar geliştirip nasıl ileriye götüreceğiz?"