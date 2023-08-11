Haber: Ayşegül Bedir Akosman

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etti.

“Bu maçın zorlu geçeceğini biliyorduk"

Maribor karşısında alınan galibiyeti değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Bu maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Çünkü rakibimizin bundan önce oynadığı maçları takip ettiğimiz kadarıyla organize bir takım, koşan bir takım, sahada ne yapmak istediklerini bilen bir takım. Biz de buna göre dersimize iyi çalıştık. İlk 15-20 dakikaya baktığınız zaman rakip oyun üstünlüğünü ele almıştı. Ama daha sonra Becao’yu orta saha gibi öne çıkartarak oyunda dengeyi sağladık ve oyunun kontrolünü ele geçirdik. İkinci yarı da böyle devam edince kaleci üzerinden sürekli boş oyuncuyu bulup biraz da zamana oynamaya çalıştılar. Orada da ikinci yarıda yaptığımız değişiklikle oyuna Szymanski’yi alarak biraz daha öndeki baskımızı sertleştirdik ve ardından goller geldi. Ama rakibin karşılamalarda ve pozisyon almada zorladıklarını da söyleyebilirim. Zaten en iyi yaptıkları işlerden bir tanesi. Burayı çözmemiz güzel oldu. Sonuçta kazandık. Oyuncularımı tebrik ederim. Sadece oyun içerisinde geriye de düşebiliriz, bu futbol. Taraftarlarımızın sabırlı olması lazım. Maç bitene kadar ne olursa olsun takımımızı ve oyuncularımızı desteklemelerini istiyorum. Sonuç itibarıyla uzun bir maratona giriyoruz. Bizim bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var.” dedi.



Ülke puanına önemli katkılar sağlayarak turu geçmek istediklerini dile getiren İsmail Kartal, “Hemen hemen 1,5 aydır oyuncularımızla çalışıyoruz. Antrenörlerin işi bu diyebilirim. Bir oyuncunuzu, takımınızı ne kadar iyi tanırsanız maçlarda da oyuncularınızı rakibe göre daha iyi değerlendirebiliyorsunuz. Bugün de böyle olduğu için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İkinci maçta da inşallah en iyi şekilde hem ülkemizi hem de Fenerbahçemizi temsil edip ülke puanına da önemli katkılar sağlayarak bu turu geçmek istiyoruz.” diye konuştu.



Oyun sistemine dair gelen bir soru üzerine İsmail Kartal, “Bizim oyun sistemimiz sürekli topun bizde kalmasını sağlayan, futbol oynamaya çalışan bir sistem ve pozitif bir futbol oynamaya çalışıyoruz. Topu kaptırdığımız yerde toplu oyuncuya en yakın oyuncularımızın baskı yapmasını istiyoruz. Rakibi rahat oynatmayarak ya da bir taraflara yönlendirerek, rakibi kilitleyerek topu bir an önce kendi elimize almak istiyoruz. Top bizeyken de sürekli kanatları kullanarak, bekleri içeri sokarak, santrafor bağlantılarıyla sürekli bir arayış içerisindeyiz. Tabii ki bunun açılımları var, dipnotları var, bunlarla ilgili sürekli çalışıyoruz. Bugün de bu şekilde kazandığımız için mutluyum. İlk devre zor geçti ama ikinci devrede oyunu çözmesini bildik. Bizim antrenörler olarak işimiz sürekli düşünüp, ekibimizle birlikte plan yapıp (maç analizi, antrenman planlaması) elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımın da hepsi çok istekli, çalışmayı çok seviyorlar. Aramızda çok üst düzey profesyonel oyuncular var. O yüzden her şey şimdilik güzel gidiyor. İnşallah sonu da güzel bitecek.” ifadelerini kullandı.



Takım olarak mücadeleye çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Kartal, "Ben Fenerbahçeliyim" diyerek şöyle devam etti:

"Ben Fenerbahçeliyim"

“Ben, Fenerbahçeliyim, bunu da bütün Fenerbahçe camiası çok iyi biliyor. Tribünlerden gelen bir Fenerbahçe’nin evladıyım. Geçmiş yıllarda da bu kulüpte çalıştım. Bugüne kadar taraftarlarımızla aramızda önemli, büyük bir gönül bağı var. Bana vermiş oldukları desteklerinden dolayı bütün taraftarlarımıza ve camiamıza çok teşekkür ediyorum. Bana gösterdikleri bu sevgi ve saygılarından dolayı ben de gece gündüz Samandıra’da çalışıp, bu büyük camiama ve taraftarlarıma, onlara bu sevgi ve saygılarının karşılığını vermek istiyorum, başarılı olmak istiyorum. Şampiyonluklarla, kupalarla onlara bu coşkuyu, bu mutluluğu yaşatmak istiyorum.” dedi.

Maç içinde tribünlerden gelen tepkilere de değinen Kartal, "Bugün tribünlerden bazı oyuncularımıza negatif tezahüratlar oldu. Bizim bu sezon bütün futbolcularımıza ihtiyacımız var. Taraftarlara sesleniyorum, her oyuncu kıymetlidir, bütün oyuncuları kucaklayın, onlar sizi mahcup etmeyecek. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak her şey hallolur. Biz bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.