Haber: Damla Oya Erman

San Juan ante Portam Latinam adlı kaya sığınağı alanında gerçekleşen kazılarda, 338'den fazla bireye ait iskelet kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Bölge, M.Ö. 3380-3000 yılları arasında Neolitik dönemde kullanılan San Juan ante Portam Latinam kaya sığınağına ev sahipliği yapmaktadır. Bu alan, 1985 yılında bir buldozerin izi genişletirken tesadüfen keşfedilmişti.

Nature dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, araştırmacılar bölgede daha önce tespit edilen diğer demografik gruplardan daha fazla iskelet yaralanması, iyileşmemiş yaralar ve lezyonlar içeren kalıntılar buldu. En az 41 adet izole ok ucu da bulunarak, çatışmaya birçok bireyin -başlıca erkekler olmak üzere- karıştığını düşündürdü.

Araştırmacılara göre, "Avrupa Neolitiği sırasındaki çatışmalar henüz tam anlaşılamamıştır. Daha önceki araştırmalar, bunların küçük grupları içeren ve birkaç günü aşmayan kısa baskınlar olduğunu öne sürdü. Ancak bu keşif, 5,400 ila 5,000 yıl önceki bu dönemde Avrupa'da bilinen en büyük şiddet olayı olduğunu gösteriyor."

Araştırmacılar, çatışmanın kökenleri konusunda kesin bir bilgi sunmasa da, biyolojik stres, kötü beslenme ve bölgedeki sabit mobilite nedeniyle çeşitli kültürel fraksiyonlar arasındaki anlaşmazlığı içeren çeşitli potansiyel faktörlere dair spekülasyonlar sunmaktadır.