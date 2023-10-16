El Mundo'nun haberine göre Belarra, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajda "ABD ve Avrupa Birliği'ni (AB), İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olmakla" suçladı.

Filistin'den gelen görüntülere içi parçalanarak baktığını belirten Belarra, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail devleti, Gazze'de planlı bir soykırım yürütüyor." dedi.

Belarra, İsrail'in sivillerin yaşadığı bölgeleri bombalamasının ve onları topluca cezalandırmasının, uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve "savaş suçu" işlediğini dile getirerek, "Bu gerçeğe bakarsak ABD ve AB, sadece buna göz yummakla kalmayıp aynı zamanda İsrail devletini apartheid politikasında ve insan haklarını ihlal eden işgalinde destekliyor." görüşünü paylaştı.

Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik saldırılarının, İsrail'in işlediği "suçların" mazereti olamayacağına dikkati çeken Belarra, hem İspanya hem de tüm Avrupa halkını sokaklara İsrail'i protestoya çağırdı.

Belarra, hükümeti kurmakla görevli Sosyalist İşçi Partisini (PSOE), Netanyahu'nun "savaş suçlarının soruşturulması" için UCM'ye dilekçe verme konusunda birlikte çalışmaya davet etti.