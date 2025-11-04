ISPARTA (AA) - Gül, kiraz, lavanta, kayısı ve elma üretimiyle önemli tarımsal faaliyetin yürütüldüğü Isparta'da, merkeze bağlı Deregümü köyünde 2007 yılında domates yetiştirilmeye başlandı.

Çiftçiler, köylerindeki gül ve üzüm bağlarına alternatif olan domates için 1500 dönüm alanda sera kurdu. Karanfil de yetiştiren köylüler kısa sürede seracılıkta yüksek verime ulaştı. Seralarda çalışacak işçi ihtiyacının ortaya çıkmasıyla köy göç almaya da başladı.

Bölgedeki seralarda üretilen domatesler yaygın olarak iç piyasada alıcı bulurken üretimin yaklaşık yüzde 20'si ise Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve bazı Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

'Çiftçimizin yüzü güldü'

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, domates hasadının tamamlanmaya yakın olduğunu söyledi.

Sorunsuz bir sezonun geçtiğini belirten Selçuk, 'Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Trabzon gibi illerimize Deregümü domatesi gidiyor. Yurt dışında da birçok ülkeden alıcı buluyor.' dedi.

Eylül ayının son dönemlerine doğru zirai don tehlikesinin olduğunu belirten Selçuk, 'Bu tehlikeyi bu yıl atlattık. Zirai don tehlikesinin atlatılmasıyla sezonumuz yaklaşık 1,5 ay uzadı. Çiftçimizin yüzü güldü. Seralarda yeşil olan domateslerimiz de turşuluk olarak değerlendiriliyor, başka illerimizden bu domatesler alıcı buluyor.' ifadelerini kullandı.

Deregümü köyü muhtarı Gökhan Toprakçı da 1500 dönüm alanda kurulan seralarda dönüm başına yaklaşık 15 ton domates elde edildiğini anlattı.

Toprakçı, 'Köyümüz, 2 bin 112 nüfusu ile Isparta'nın en büyük köyüdür. Bu rakam yazın domatesin ve karanfilin başladığı zamanlarda 4 bine kadar çıkabiliyor.' diye konuştu.

Deregümü'nün ikliminin alternatif tarım ürünlerine elverişli olduğuna dikkati çeken Toprakçı, köydeki çiftçilerin başarı hikayesinin ve istihdama katkısının örnek nitelikte olduğunu dile getirdi.

Yeşil kalan domatesler turşuluk oluyor

Üretici Yavuz Çelim de köyde nisan ve mayıs aylarında fide dikimi yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

'Mevsimsel olarak zirai don tehlikesini atlattığımız zaman bizim sezonumuz yaklaşık 1,5 ay uzuyor. Sezonun uzaması bize artı kazanç getiriyor. En azından bitkinin üstünde olan ürünlerin bir kısmını daha hasat etme imkanı buluyoruz. Son kalan ürünleri topladıktan sonra yeşil kalan ürünleri de turşuluk olarak verebiliyoruz. Bazı büyük şehirler yeşil domates talebinde bulunuyor. Bu domateslerin fiyatı kırmızı domates kadar yüksek olmasa da bizim için ekstra bir girdi oluyor.'





Muhabir: Yalçın Çelen