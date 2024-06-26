Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın El Halil, Cenin, Beytüllahim ve Kalkilya kentlerinde en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin, Filistinlilerin evlerini basıp tahrip ettiği ve Filistinlilere karşı kötü muamelede bulunduğu aktarıldı.

Gözaltına alınanlar arasında eski tutuklular ile yakınları cezaevinde bulunanların da olduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 400'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.