Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fehari, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Mazenderan Kızılay Başkanı Gulamali Fehari, 15 ve 45 yaşlarındaki 2 kadının suya kapılarak kaybolduğunu söyledi.

Tilar Irmağı'nın taşması sonucu bölgede çok sayıda ev ve tarım arazisinin zarar gördüğü selde, 2 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

Gulami, "Dün gece saatlerinde Sevadkuh'da meydana gelen sel de 18 kişi yaralandı." dedi.

İran 'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mazenderan eyaletine bağlı Sevadkuh İlçesi Kaymakamı Ramazan Gulami, konuya ilişkin bilgi verdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.