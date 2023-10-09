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İsrail basını, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 315 İsraillinin yaralandığını belirtmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 91'i çocuk 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail dün de El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin ve Muhammed el-Habib camilerini vurmuştu.

Bu yıkımla birlikte İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 4'e yükseldi.

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