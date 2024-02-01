Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail ordusu saldırı ve işgalin 118. gününde, Gazze kentinin batısında özellikle er-Rimal ve Tel el-Hava mahallelerini hava saldırıları, top atışları ve füzelerle vurdu.

İsrail’in buradaki saldırılarında onlarca Filistinli hayatını kaybederken, ambulans ve ilk yardım ekiplerinin yaralılara ulaşmasına ise izin verilmedi.

Ayrıca, Han Yunus’taki Nasır Hastanesine çeşitli bölgelerdeki enkazdan çıkarılan 14 Filistinlinin naaşının getirildiği aktarılarak, son 24 saatte çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 34 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneydoğusundaki ez-Zeytun Mahallesi'nde 2 evi vurması sonucu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Kampı'nın batısındaki el-Cedid Kampı'nda bulunan "Ebu Feyyad" ile Deyr el-Belah kentindeki "el-Bahisi" ailelerinin evlerine hava saldırısı düzenledi.

Söz konusu saldırıda en az 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin el-Emel Mahallesi'nde bulunan Filistin Kızılayı Merkezi ile Emel Hastanesini de 11’inci gününde kuşatmaya devam ederken, çevresini top atışlarıyla vurdu.

Gazze Şeridi’nin batı kesimlerinde, Gazze, orta bölge ve Refah kentlerinin sahil kesimlerini de denizden vuran İsrail ordusu, Refah kentinin Mısır sınırı çevresini de savaş uçaklarıyla hedef aldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 26 bin 900 Filistinli öldürüldü, 65 bin 949 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 224’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 561 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.



Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.