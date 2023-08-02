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Ordu, olayın ayrıntılarına ve Filistinli şahsın kimliğine ilişkin ayrıntı vermezken, yol kenarında yerde duran ve saldırıda kullanıldığı iddia edilen bir bıçağın fotoğrafını paylaşmakla yetinmişti.

İsrail ordusu, bugün El Halil'de bir Filistinlinin daha bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla öldürüldüğünü açıklamıştı.

Açıklamada, olayda İsrail güçlerinden yaralanan kimse olmadığı kaydedilmişti.

İsrail ordusu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Es-Semu kavşağında bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El Halil'in güneyindeki Es-Semu beldesinde İsrail güçleri nin açtığı ateş sonucunda 15 yaşındaki Filistinli Muhammed Ferid Şevki Ez-Zearir'in hayatını kaybettiği belirtildi.

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