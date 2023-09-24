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İşgal altındaki Batı Şeria , aylardır İsrail ordusunun baskınları ve Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve hak ihlalleri nedeniyle ciddi gerilime sahne oluyor.

İsrail güçleri, 5 Eylül'de Nur Şems Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürülmüş, kampta büyük hasar bırakan baskın nedeniyle caddeler ulaşıma, dükkanlar da hizmete kapanmıştı.

İsrail ordusu baskına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun baskınında hayatını kaybeden Filistinlilerin, 21 yaşındaki Useyd Cebavi ve 32 yaşındaki Abdurrahman Süleyman Ebu Dağaş olduğu belirtildi.

İsrail güçleri ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında silahlı çatışma çıktığını anlatan tanıklar, İsrail ordusunun buldozerlerle kampın caddelerine ve Filistinlilerin araçlarına zarar verdiğini kaydetti.

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