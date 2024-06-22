Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, baskın gerçekleştiren İsrail askerleri Kalkiya'nın birçok mahallesinde konuşlandı.

Yerel medyada yer alan haberlerde baskının, İsrail plakalı bir arabanın vurularak yakılması sonrasında gerçekleştiği belirtildi.

Kudüs Haber Ağı sosyal medyada paylaştığı haberinde, "İşgal güçleri, bir İsrail aracına ateş edip şoförünün yaralanması sonrasına Kalkilya şehrine baskın düzenledi." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 549 Filistinli hayatını kaybetti.