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İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 188 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.

İsrail güçleri, 4 ayı aşkın süredir Lübnan'ın güneyindeki 120 kilometrelik sınır hattında yer alan köy, belde ve ilçelere hava saldırıları düzenliyor.

Savaş uçaklarının yine sınırda yer alan Lübnan'ın El-Hiyam ve Marun er-Ras beldesindeki boş evleri hedef aldığı kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, sınırın hemen yanında yer alan Tel el-Avayda bölgesine üst üste iki hava saldırısı düzenledi.

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