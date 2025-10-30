ANKARA/BEYRUT (AA) - Yerel basında çıkan haberde, İsrail ordusunun hava saldırılarında Lübnan'ın güneyindeki Çarmak ve Mahmudiye bölgelerinin hedef alındığı belirtildi.

Lübnan makamlarından saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise İsrail saldırısı sonrası bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla saldırıları doğruladı.

Açıklamada, hava saldırısında Lübnan'ın güneyinde 'Hizbullah'a ait hedeflerin' vurulduğu iddia edildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan orduya 'İsrail güçlerinin ülke topraklarına girmesine karşı koyun' talimatı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Avn, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Belida beldesine düzenlediği baskının ardından Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile bir araya geldi.

Başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede Avn, bir kişinin hayatını kaybettiği baskın hakkında Heykel'den bilgi aldı.

Baskının İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarından biri olduğunu vurgulayan Avn, ordudan ülke topraklarına yönelik herhangi bir İsrail sızmasına karşı koyarak, Lübnan'ın egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini korumasını istedi.

Lübnan Başbakanı Selam, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği baskını kınadı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin gece saatlerinde Belida belediyesine düzenlediği baskını kınadı.

Baskının Lübnan devlet kurumlarına ve egemenliğine yönelik 'açık bir saldırı' olduğunu belirten Selam, olayda hayatını kaybeden belediye çalışanı İbrahim Selame'nin ailesine taziyelerini iletti.

Selam, ülkenin güneyinde yaşayanlarla dayanışma içinde olduklarını dile getirerek, 'Bu insanlar her gün, topraklarına bağlı kalmanın ve Lübnan devletinin egemenliği altında güvenli ve onurlu bir yaşam sürme haklarını savunmanın bedelini ödüyor.' ifadesini kullandı.

Başbakan Salam, İsrail saldırılarının son bulması ve Lübnan'dan tamamen çekilmeleri için Birleşmiş Milletler ve ateşkese garantör ülkelerle temasta olduklarını aktardı.

İsrail ordusunun, Mercaiyyun ilçesine bağlı Belida bölgesinde belediye binasına gece saatlerinde zırhlı araçlarla düzenlediği baskında 1 görevli hayatını kaybetmişti.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

