KANO (AA) - Ahşaptan oyulan gövdesine keçi derisi gerilerek yapılan Duman Girke, yalnızca bir müzik aleti değil, Hausa toplumunda birlik, duyuru ve kutlamanın simgesi olarak biliniyor.

Tarihi 100 yılı aşkın bir geçmişe dayanan bu davul, eskiden bölge halkını toplanmaya çağırmak, yeni lider seçimi öncesinde duyuru yapmak ve zaferleri kutlamak için çalınıyordu.

Zamanla değişime uğrayan davul, artık oturarak çalınan bir sahne enstrümanına dönüşse de Hausa kültürünün sesini yaşatmaya devam ediyor.

Duman Girke Sanatçısı Muhammed Kabir Abdullahi, AA muhabirine, davul çalma geleneğinin ailesinde üç kuşaktır sürdüğünü anlattı.

Bu geleneği ağabeyinden öğrendiğini söyleyen Abdullahi, 'Ağabeyim Salisu Maashi çok uzun yıllar çaldı, ben de onu izleyerek büyüdüm ve sonunda aynı tutkuyu benimsedim.' dedi.

Abdullahi, davulun tamamen el emeğiyle üretildiğini belirterek, 'Davulun gövdesi ahşaptan oyulur, ardından keçi derisi gerilir. Bu, sabır ve bilgi isteyen bir iştir.' diye konuştu.





'Davulun sesi, Hausa halkının kalp atışıdır'

Geleneksel çalınış biçimlerinin de zamanla değiştiğini dile getiren Abdullahi, eskiden davulun ayakta, şimdi ise oturarak çalındığına, ancak davulun anlamının aynı kaldığına işaret etti.

Abdullahi, Duman Girke'nin sesinin, Hausa halkının kalp atışı olduğunu söyledi.

Davulun geçmişte toplumun haberleşme aracı olduğunu vurgulayan Abdullahi, 'Eskiden yeni bir reis seçileceği zaman erkekler dövüşürdü ve kazanan lider olurdu. O gün geldiğinde Duman Girke çalınırdı. Halk, sesi duyunca toplanır, olaya tanıklık ederdi. Bu davul, o zamanlar bizim radyomuzdu.' ifadelerini kullandı.

Abdullahi, Duman Girke'nin yalnızca bir müzik aleti değil, Hausa toplumunda toplumsal dayanışmanın, kutlamanın ve geçmişle bağın sembolü olduğunu kaydetti.

Afrika'dan Avrupa'ya uzanan ritim

Nijerya'nın birçok bölgesinde sahne alan Abdullahi, Afrika kıtasının yanı sıra Avrupa ve Amerika'da da performans sergilediğini anlattı.

Abdullahi, 'Nijerya'da gitmediğim yer kalmadı. Afrika'da Gana, Sudan, Libya, Fildişi Sahili gibi ülkelerde çaldım. Ayrıca ABD, İngiltere, İskoçya ve Romanya gibi ülkelerde kültürümüzü temsil ettim.' şeklinde konuştu.

Muhabir: Adam Abu-bashal