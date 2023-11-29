Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun, buldozerler eşliğinde Cenin kentine çeşitli yönlerden girerek birçok mahalleye baskın düzenlediği, keskin nişancılarını yüksek binanın çatılarına konuşlandırdığı ve Cenin Mülteci Kampı'nı her taraftan kuşatma altına aldığı kaydedildi.

Haberde, ordu güçlerinin, kimlikleri henüz bilinmeyen iki genci bir aracın içinde gözaltına aldığı, Cenin Devlet Hastanesi'nin acil girişinin önünde ve çevresinde konuşlandıkları, buldozerlerinin altyapıyı ve vatandaşların mülklerini tahrip ettiği belirtildi.

Filistin devlet televizyonunun haberinde de yüzden fazla İsrail askeri aracı ve 7 buldozerin Cenin şehrine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği, Cenin Devlet Hastanesi, İbn Sina Hastanesi ve Er-Razi Hastanesi'nin ordu tarafından kuşatıldığı ifade edildi.

Haberde, baskında İsrail ordusunun "arananlar" olarak sınıflandırdığı Filistinlileri hedef aldığı ve aradıkları kişiyi bulamamaları halinde babası, annesi veya akrabalarından birini gözaltına aldıkları kaydedildi.

Görgü tanıkları, yaptıkları açıklamada, Cenin kentinin "Sinema Kavşağı" bölgesi ile Cabiriyyat Mahallesi ve Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail ordu güçleriyle Filistinlilerin arasında silahlı çatışma çıktığını söyledi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada İsrail ordusunun, Kızılayın ambulans ekiplerinden birini Cenin Devlet Hastanesi önünde alıkoyduğu, ayağından gerçek kurşunla yaralanan kişinin hastaneye naklini engellediği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Kızılay ekiplerinin Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Askeri Hapishanesi yakınlarında gerçek mermiyle yaralanan iki kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Kampı'nda İsrail askerlerinin ateş açması sonucu gerçek mermiyle karnından ağır yaralanan kişinin El-Ehli Hastanesi'ne getirildiği ifade edildi.