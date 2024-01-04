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İsrail askerleri ayrıca Nur Şems Kampı'ndan çok sayıda Filistinliyi bir alanda toplayarak sorguladı.

Filistinli sosyal medya kullanıcıları, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki evlerin, iş yerlerinin ve altyapının yıkımına ilişkin görüntüler paylaştı.

Öte yandan İsrail güçlerine ait insansız hava aracının Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir alanı bombaladığı, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail güçleri kuşatma altına aldığı Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında altyapıya ve Filistinlilere ait mülklere zarar vermeyi sürdürüyor.

Bölgede patlama seslerinin yanı sıra zaman zaman silahlı çatışma sesleri de duyuluyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, dün başlattığı baskınlarını bugün birkaç mahalleyi kapsayacak şekilde genişletti.

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