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VavaCars Fatih Karagümrük'te kart cezalısı Ryan Mendes ile Emre Mor, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde yaptığı maçların 11'ini kazanan, 12'sinde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Bitexen Antalyaspor ise 45 puanla 9. basamakta bulunuyor.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 33 müsabakada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 16 yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlılar, 33 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.

Son maçında İstanbulspor'u 2-1 yenerek 7 haftalık galibiyet özlemine son veren Fatih Karagümrük , Antalyaspor karşısında da kazanarak küme düşme hattının üzerine çıkmaya çalışacak.

Volkan Demirel: Ligde kalmak için mücadele edeceğiz

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