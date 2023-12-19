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İsrail ordusunun dün Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesi sık sık İsrail saldırılarının hedefi oluyor.

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Saldırıda, Filistinli gazeteciler İslam Bedir ile Muhammed Ahmed'in yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusunun Cibaliya Tıp Merkezi yakınındaki bir bölgeye de saldırı düzenlediği kaydedildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nın Blok 2 bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında, onlarca ölü ve yaralı olduğu kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi.

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