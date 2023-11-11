İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36'ıncı gününe girerken, başta hastaneler olmak üzere sivillere ait pek çok nokta havadan ve karadan hedef alındı.



Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze'nin kuzeybatısındaki Rimal, Şeyh Rıdvan ve Nasr mahalleleri ile Eş-Şati Mülteci Kampında sivillerin yaşadığı evler İsrail uçakları ve topçu birlikleri tarafından vuruldu.

İsrail ordusunun, hastaneleri karadan ve havadan vurması nedeniyle ambulansların çalışamadığı ve yaralı naklinin de yapılamadığı kaydedildi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde ölen 100 kişi burada kazılacak toplu mezara gömülecek

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şifa Hastanesi'nin çevresi 3 gündür aralıksız bombalanıyor. İsrail güçlerinin karadan hastaneye girmesi için neredeyse her dakika şiddetli bombardıman oluyor." dedi.

Berş, İsrail'in saldırılarının Şifa Hastanesi'ne ambulans giriş ve çıkışlarına engel olduğunu ve hastanede abluka altına alındıklarını kaydetti.

Berş, "Son nefeslerini hastanede verenleri defnedemiyoruz. Sabah olduğunda hastanede toplu bir mezar kazmayı ve 100 kişinin naaşını buraya defnetmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Beyt Lahya ve Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik bombardımanda 13 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Bedevan ailesinin evini bombalaması sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı.

İsrail savaş uçakları Beyt Lahya beldesinde de bir Filistinlinin evini hedef aldı. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu yıkılan evin enkazında 7 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı. Onlarca kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı enkazda halen kayıplar bulunuyor.

Ayrıca Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Huda Camisi'nin arkasında bunulan bir grup Filistinliyi hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde birçok bölgeyi bombalamaya devam etmesi nedeniyle, ambulanslar yaralıları ve ölenlerin naaşlarını taşımakta büyük zorluk yaşıyor.

Batı Şeria'daki baskınlarda 1 Filistinli yaralandı, 6 Filistinli gözaltına alındı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Ramallah kentinin kuzeyinde yer alan Celazun Mülteci Kampı'na, Beytullahim kentinin Beyt Feccar beldesine ve Tulkerim kentinin Şuveyka beldesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Şuveyka beldesinde baskına tepki gösteren Filistinlilere müdahale ederek bir kişiyi gerçek mermiyle elinden yaraladı. Hastaneye nakledilen Filistinlinin durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Ayrıca evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, Şuveyka'da 1, Celazun Mülteci Kampı'nda 2 Filistinliyi, Beyt Feccar beldesinde ise 16 yaşlarında 3 çocuğu gözaltına aldı.

Celazun Mülteci Kampı girişinde de İsrail güçlerince durdurulan çok sayıda araçta arama yapıldı.

Öte yandan İsrail güçleri Ramallah ve El-Bire kentlerindeki çok sayıda mahalleye de baskın düzenledi.

UNICEF: Gazze'de 1 milyon çocuk uçurumun kenarında yaşıyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze'deki 1 milyon çocuğun uçurumun kenarında yaşadığını belirtti.

UNICEF tarafından yapılan yazılı açıklamada, başta kuzey kesim olmak üzere Gazze Şeridi'nin tamamında sağlık sisteminin neredeyse tamamen çökmesi ve hizmet verilemiyor olmasının çocukların hayatını tehdit ettiği ifade edildi.

Rantisi ve Nasr çocuk hastanelerinin pek çok saldırıya maruz kaldığı belirtilen açıklamada, bu hastanelerde yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım üniteleri dışında son 24 saattir hizmet verilemediğine işaret edildi.

Açıklamada, Gazze'nin kuzey kesiminde başka çocuk hastanelerinin de gerek yakıt sıkıntısı gerekse saldırılar nedeniyle hizmet dışı kaldığı ve bu nedenle aktarıldı.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Hudr'un ifadelerine yer verilen açıklamada, Gazze'deki çocukların yaşama hakkının ellerinden alındığı kaydedildi.

Hudr'un, "Gazze'deki çocuklar, özellikle de kuzeydekiler uçurumun kenarında. Gazze'nin kuzeyinde hala binlerce çocuk var. Bu çocukların gidecek hiçbir yeri yok ve büyük tehlike altındalar. Çocuk sağlığı tesislerine yönelik saldırıların derhal durdurulması, yakıt ve tıbbi malzeme temininin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.