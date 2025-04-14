Lübnan'daki Hristiyanlar, Paskalya Yortusu öncesindeki pazar günü kutlanan Palmiye Pazarı Bayramı'nda ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Yarun beldesinde yer alan anıtın İsrail tarafından yıktırıldığının haberini aldı.

Eski Çalışma Bakanı Mustafa Bayram, İsrail askerlerinin buldozerle bir anıtı yıktığını içeren görüntüleri X hesabından paylaştı.

Paylaşımında, "Siyonist düşman, Lübnan'ın güneyinde dini kutsallığı olan simgelerden biri olan anıtı yıkıyor." ifadelerini kullanan Bayram, "İsrail'in kendisinden başka her şeye düşmanlığını kanıtlamak için yıkımı görüntülediğini" belirtti.

Bayram, "(İsrail) O garip işgalci bir varlıktık ve bölgenin halkları arasında yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da olayı, "Düşman İsrail, Lübnan'a yönelik ihlalleri kapsamında Yarun beldesindeki Aziz Yorgi heykelini yıktı." ifadeleriyle aktardı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetti, 300'ü aşkın kişi de yaralandı.