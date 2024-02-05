Beyrut

Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde yer alan 120 kilometrelik dağlık sınır hattı, İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalara sahne oluyor. Çatışmaların, Gazze Şeridi'nde olası bir ateşkese rağmen devam etmesinden endişe ediliyor.

İsrail askeri hedeflerine yönelik 961 saldırı gerçekleştirildi

Hizbullah Hareketi, İsrail ile çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan gelişmelere ilişkin resmi internet sitesi üzerinden bazı saha bilgilerini paylaştı.

Açıklamaya göre Hizbullah, Lübnan'ın güney topraklarından İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri hedeflerine yönelik 120 gün içerisinde toplamda 961 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri üs, askeri nokta ve yerleşim birimlerini hedef alan Hizbullah, çatışmalar süresince günde ortalama 2 ila 26 saldırı düzenledi.

Hizbullah saldırılarda, İsrail'e ait 28 personel taşıyıcı, 25 tank ve 4 lojistik araç olmak üzere toplamda 56 askeri aracı hedef aldı.

Çatışmalarda 181 Hizbullah mensubunun öldüğüne yer verilen Hizbullah açıklamasında, İsrail tarafında ise 2 binden fazla ölü ve yaralı olduğu öne sürüldü.

İsrail'in sınırın 5 kilometre içerisinde yer alan 43 yerleşim birimde yaşayan 81 bin Yahudi yerleşimciyi tahliye ettiğini açıklamasına rağmen, Hizbullah bu sayının 230 bin olduğunu iddia etti.

Uluslararası Göç Örgütü ise Lübnan'ın güneyindeki çatışma bölgelerinde yerinden edilen sivillerin sayısının 86 bin olduğunu açıkladı.

Lübnan ve Suriye'deki Hizbullah hedeflerine 3 bin 450 saldırı düzenlendi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada Lübnan'da Hizbullah'a ait 3 bin 400 hedefi vurduklarını ve 200 Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü söylemişti.

Ayrıca Suriye'de de Hizbullah'a ait 50 hedefe saldırı düzenlediklerini belirten İsrail Ordu Sözcüsü, sadece Lübnan'da değil Orta Doğu'nun neresinde olursa olsun Hizbullah'ı hedef almaya devam edeceklerini ifade etmişti.

Hizbullah'ın İran yapımı "Burkan" ve "Falak-1" füzeleri gibi yüksek tahrip gücüne sahip silahlarla düzenlediği saldırılarda İsrail'in kuzeyindeki yerleşim birimleri ve askeri bölgelerde büyük yıkımlar oluştu.

İsrail'in kuzey bölgesindeki yetkililerin yerel basında yer alan açıklamalarına göre, 120 günü geride bırakan çatışmalarda İsrail tarafında 500'e yakın ev büyük oranda hasar gördü.

Hizbullah ile devam eden çatışmalarda İsrailli 6 sivil ve 10 asker öldürüldü.

Gazze'de ateşkes olsa bile Hizbullah ile savaş sürecek

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, 2 Ocak'ta, Lübnan'daki Al Akhbar gazetesine verdiği demeçte, İsrail ve Hamas arasında olası bir ateşkesin imzalanması halinde Lübnan cephesindeki çatışmaların da duracağını belirtmişti.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Lübnan sınırını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılsa bile kuzeyde Hizbullah'la çatışmaların devam edeceği mesajını vermişti.

İsrail, ülkenin kuzeyinde yerinden edilen İsrailli yerleşimcilerin güvenli bir şekilde evlerine geri dönebilmesini, Hizbullah ile çatışmalara son vermek için şart koşuyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ise 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada İsrail'in kuzeyindeki yerleşimcilerin evlerine dönebilmesi için Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki saldırılarını tamamen durdurması gerektiğini belirtmişti.

Lübnan'ın güneyindeki çatışmalara katılan Hizbullah dışındaki diğer gruplar

Hizbullah dışında başka gruplar da Lübnan - İsrail sınırındaki çatışmalara katılıyor.

Filistinli gruplardan Hamas Hareketi ve İslami Cihad Hareketi de Lübnan'ın güneyinden İsrail'e zaman zaman saldırılar gerçekleştirdiklerini duyuruyor.

Sınırdaki çatışmalarda şu ana kadar 12 Hamas ile 10 İslami Cihad mensubu öldürüldü.

Lübnan'da Hizbullah'ın siyasi müttefiki olan Şii Emel Hareketi resmi olarak çatışmalara dahil olmasa da, güneydeki saldırılarda 3 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan Lübnan'da Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Cemaat-i İslami'nin de bölgede askeri faaliyetlerde bulunduğu belirtiliyor. Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye, 2 Ocak'ta Beyrut'ta düzenlenen suikastte Cemaat-i İslami üyesi 2 kişi de öldürülmüştü.

Çatışmalarda, Lübnan ve Filistin'in yanı sıra Suriye'deki Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi mensubu bir kişi de öldürüldü.

ABD, Hizbullah'ın Lübnan - İsrail sınırından 7 kilometre içeriye çekilmesini istiyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın danışmanı Amos Hochstein, İsrail ile Lübnan arasında kara sınırı üzerinde yaşanan çatışmaları sona erdirmek, taraflar arasındaki sınır ihtilaflarını çözmek için 2 defa Tel Aviv, bir defa da Beyrut'ta yetkililerle görüştü.

Lübnan ve İsrailli yetkililer, Hochstein ile görüşmelerinde sorunun "diplomatik yollarla" çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

ABD'li arabulucu Hochstein'in 15 Ocak'taki Beyrut ziyaretinin ardından basında çıkan haberlerde, ABD'nin Hizbullah'ın İsrail sınırından 7 kilometre uzaklaşması karşılığında kara sınırının belirlenmesi için müzakerelere başlama teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, 1 Şubat'ta yaptığı açıklamada basında yer alan iddiaları dolaylı olarak doğruladı ve "İsrail'in planı, ülkenin kuzeyindeki yerleşimcilerin evlerine döndürülmesini sağlamak için Hizbullah'ın kuzey sınırından çekilmesini içeriyor. Biz bunu reddettik çünkü tam bir çözüm istiyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 4 Şubat'ta Hochstein ile yaptığı görüşmenin ardından, "Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la olan sorunu diplomatik yollarla çözmeye hazır olduklarını" söyledi.

Lübnan, İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Kefr Şuba Tepeleri ile Şebaa Çiftliklerinin iade edilmesi karşılığında İsrail ile dolaylı müzakerelere başlayacağını belirtiyor.