Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde 2 evi hedef alması sonucu en az 15 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların kentteki Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldüğü ifade edilen açıklamada, sivil savunma görevlilerinin, evlerin enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun 70 Filistinlinin sığındığı bir evi bombaladığı, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ekiplerin bombalanan evde çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında "Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması" yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardım miktarının ocak ayına göre yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230’u çocuk, 8 bin 860’ı kadın olmak üzere 30 bin 228 Filistinli öldürüldü, 71 bin 377 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 yaşındaki Filistinliyi öldürdü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'da Ramallah'ın batısındaki Kefr Nime beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin, baskın sırasında başından vurduğu 16 yaşındaki Muhammed Murad ed-Dik yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Kalkilya ve El Halil kentleri ile Azun beldesine baskın düzenledi.

Azun beldesine üst üste 6. gün baskın yapan İsrail güçleri, bir Filistinliyi gözaltına aldı ve zorla girdiği bölge sakinlerinin evlerindeki eşyalara zarar verdi.

İsrail askerleri Kalkilya'da serbest bırakılan Filistinlinin evine baskın yaptı, bir kişiyi gözaltına aldı ve İsrail güçleri ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

El Halil'de Beni Naim, Yatta ve Terkumya beldeleri ile es-Sumu kasabasına baskın yapan İsrail ordusu evlere zorla girdi, eşyalara zarar verdi ve birçok kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Cenin kentinde de Sanur ve Caba beldelerine baskın düzenledi.

Sanur'da matbaayı basan İsrail güçleri, eşyalara el koydu.

Caba beldesinde çeşitli noktalara keskin nişancılar yerleştiren İsrail ordusu, burada da bir matbaayı bastı.

Beldede İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.