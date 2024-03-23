İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu güçleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Şifa Hastanesi bölgesindeki "operasyonlarının" devam ettiği aktarıldı.

Hastane ve çevresine 18 Mart'tan bu yana devam eden baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 800'ün üzerinde kişinin "sorgulandığı" belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin merkezinde ve güneyindeki Han Yunus kentinin El-Karara bölgesinde de saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu Şifa Hastanesini bombalayıp yıkmakla tehdit ediyor

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun, baskın yaptığı Şifa Hastanesi yerleşkesindeki binaları bombalayarak içindeki sağlık personeli ve hastaların üzerine yıkmakla tehdit ettiğini duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Şifa Hastanesindeki duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Şifa Hastanesi yerleşkesi içinden, işgalci İsrail ordusunun hastane binalarındaki sağlık personelini ve yerinden edilmiş Filistinlileri, hastane binalarını bombalayıp üzerlerine yıkmakla, işkence, sorgulama ve öldürmekle tehdit ettiğine dair ifadeler elimize ulaştı." denildi.

Dünya ülkelerine İsrail ordusunun işlediği suçları kınama çağrısı yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail ordusunun tüm vahşeti ve intikam duygusuyla işlemeye devam ettiği bu organize suçu en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Şifa Hastanesindeki sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş Filistinlilere karşı işlenen suçlardan ABD yönetimi ile uluslararası toplumun sorumlu tutulduğu açıklamada, "Tüm dünya ülkelerine İsrail işgalinin bütün vahşetiyle işlediği suçunu kınama çağrısı yapıyoruz. Onlara, sessizliklerini bozup bu savaşın ve çeşitli şekillerde devam eden katliamların durdurulması için pratik bir rol oynama çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Şifa Hastanesine İsrail baskını

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesine 18 Mart'ta sabah saatlerinde baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Baskında 800'den fazla kişinin İsrail güçleri tarafından alıkonularak sorgulandığı ve 170'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesinde tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

Son olarak, 6 gün önce yeniden hastanenin çevrisine baskın düzenleyen İsrail güçleri yoğun saldırılarına devam ediyor.