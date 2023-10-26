Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığının Telegram sayfasında yapılan anlık kısa bilgi paylaşımlarına göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki el-Astal Ailesi'nin evine hava saldırısı düzenledi.

Şihab haber ajansı, Astal Ailesi'nden 18 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin çoğunun çocuklardan oluştuğunu yazdı.

Han Yunus'un doğu kesimlerindeki yerleşim yerleri, hava saldırılarının yanı sıra yoğun topçu atışlarıyla da vuruldu.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde el-Ran Ailesi'nin evine ve kentin orta kesimlerinde Nafak caddesinde Ebu Hasira ve Abdullatif ailelerine ait iki binaya düzenlenen hava saldırılarında ölü ve yaralılar bulunuyor.

Saldırının olduğu bölge yakınlarındaki depo ve dükkanlarda yangın çıktı, sivil savunma ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

İsrail hava saldırısı, Gazze'deki Kemal Hastanesi yakınında bulunan Rezzan gökdeleninde bir daireyi hedef aldı. Hava saldırısına maruz kalan yerde ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah bölgesinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında bir ev, İsrail uçakları tarafından hedef alındı.

Yine Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesini vuran İsrail uçakları, saldırının gerçekleştiği mahalleyi yerle bir etti. Zevayde bölgesindeki saldırı sonucu büyük yıkımın yanı sıra ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Öte yandan Şifa Hastanesinin Müdürü, basına, bir binanın vurulmasının ardından kendilerine 50 cenazenin ulaştığını açıkladı.

İsrail ordusu, tanklarla Gazze’nin kuzeyine "nokta operasyonu" düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusu, gece abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyine tanklarla "nokta operasyonu" düzenledikten sonra askerlerinin İsrail topraklarına geri döndüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırıların sonraki aşamalarına (kara harekatı) hazırlık olarak, Gazze’nin kuzeyinde “faaliyet” yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, İsrail tanklarının Gazze’nin kuzeyinde Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait çok sayıda hedefi vurduğu belirtildi.

Askerlerin daha sonra bölgeden ayrılarak İsrail topraklarına geri döndüğü kaydedildi.

Ordunun paylaştığı görüntüde, tankların buldozerler eşliğinde Gazze sınırındaki İsrail’in inşa ettiği tellerden karşı tarafa geçtiği ve Gazze’nin kuzeyindeki kenar mahallelerde bazı binaları vurduğu görülüyor.

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka ve tecrit karanlık çökünce daha fazla gün yüzüne çıkıyor

İsrail’in 2007’den bu yana abluka altında tuttuğu ve 7 Ekim’de elektriğini keserek yakıt girişine de izin vermediği Gazze Şeridi, akşam olunca derin bir karanlığa gömülüyor.

İsrail, 2007’den bu yana yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadı Gazze Şeridi’ne havadan, karadan ve denizden abluka uyguluyor.

Buna ek olarak İsrail, 7 Ekim’de Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başlattığı “Aksa Tufanı” saldırılarının ardında Gazze’ye giden elektriği de kesti.

İsrail yönetimi, Gazze’ye 20 gündür yakıt girişine de izin vermiyor. Tüm bu nedenlerden dolayı Gazze’de yaşayan 2,3 milyon Filistinlinin büyük çoğunluğu, geceyi karanlıkta geçirmek zorunda kalıyor.

Yakıtın bitme noktasına geldiği Gazze Şeridi, akşam olunca derin karanlık bürünüyor. Bölgenin bu durumu, İsrail’in Sderot şehrinden de net bir şekilde görülüyor.

Sınırın İsrail tarafındaki yerleşim yerlerinde, ışıklar nispet edercesine geceyi aydınlatırken, Gazze’nin kuzeyinde ise birkaç evden çıkan zayıf ışık hariç derin bir karanlık hakim.

Gecenin karanlığını, zaman zaman İsrail’in Gazze’ye attığı bombaların patlamasıyla çıkan alevler aydınlatıyor.

Gazze'deki sağlık sistemi çöktü

Elektrik sıkıntısı nedeniyle Gazze’deki sağlık sistemi çökmüş durumda, hastaneler acil servis hariç diğer birimlerini kapatmak zorunda kaldı.

Bu hastanelerin yakıtının da bitme noktasına geldiği ve yoğun bakımda tedavi gören hastaların büyük risk altında olduğu belirtiliyor.

İsrail yönetimi, tüm bu yaşananlara rağmen başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kamuoyundan gelen çağrılara kulak tıkıyor ve Gazze’ye yakıt girişine izin vermeyeceğini dile getiriyor.

İsrail’in gelecek günlerde yakıt girişine izin vermemesi halinde, Gazze’de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi daha da zor günlerin beklediği kaydediliyor.

İsrail güçleri, Batı Şeria ve Kudüs'te 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria ve Kudüs'ün çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Batı Şeria'daki güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail askerleri, Dehişe, Ayide Mülteci Kampı, Husan köyü, Hidaza Dağı, Nehhalin ve el-Uruc, Davha, Beyti Ficar ve Halayil el-Levz bölgelerinde, gece evlere baskınlar düzenledi.

Buralarda arama yapan İsrail askerleri, 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Ramallah'ın kuzeyindeki Arura ve Kuber köyleri ile Ramallah'ın doğusundaki el-Mugayyir köyünden de 5 kişinin yanı sıra işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtinden de "Sosyal medyadaki paylaşımları" nedeniyle Yesar Ebu Hasene adlı bir genç kızı gözaltına aldı.

Öte yandan Kudüs'ün Savvana Mahallesi'ne baskın düzenleyen İsrail güçleri ile bölgedeki Filistinli gençler arasında gerginlik yaşandığı kaydedildi.

Kassam Tugayları: İsrail helikopterini SAM-7 füzesiyle vurduk

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusun ait bir helikopteri hedef aldığını duyurdu.

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından yapılan açıklamada, Kassam Tugaylarının Gazze'nin orta kesimlerindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir İsrail helikopterini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, el-Bureyc'in doğusunda bir İsrail helikopterini SAM-7 füzesiyle vurdu, savaşçılarımız helikopterin vurulduğunu doğruladı." ifadesine yer verildi.