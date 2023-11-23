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Ben Gvir, İsrail 14 televizyon kanalına konuştu.

Geçici insani ateşkes sonrasında Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın devam etmemesi halinde hükümette yapacak bir işlerinin olmayacağını belirten Ben Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savaşın süreceğine dair açıklamasını duyduğunu ifade etti.

Bakan Ben Gvir, X platformundan daha önce yaptığı paylaşımda, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasını eleştirmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, tüm hedeflerinin Hamas'ı yok etmek ve esirleri geri almak olduğunu, savaştan sonra da terörü destekleyen hiçbir unsurun Gazze'yi yönetmeyeceği ve Gazze'nin İsrail'in geleceğinde bir tehdit oluşturmayacağını söylemişti.