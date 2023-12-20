İsrail ordusunun konuya ilişkin açıklaması, İsrail resmi devlet televizyonu KAN'da yayımlandı.

Açıklamada, Gazze'nin güneyinde, Lior Sivan (32) adındaki askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen askerlerinin sayısı, 133'ü Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 465'e yükseldi.

İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Hizbullah, İsrail güçleri ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hasan Ali İbrahim ve Visam Haydar Murtaza adındaki 2 mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 117’ye yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 24 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.