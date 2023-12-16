Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Eski Gazze Caddesi'nde El-Neccar ve Hadar ailelerine ait iki evi bombalayarak, en az 14 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.

İşgal uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir eve yönelik saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu onlarca Filistinli yaşamını yitirdi. Bombardımanda onlarca kişi yaralanırken, çok sayıda kişi de enkaz altında kaldı.

Gazze'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater bölgesinde de Filistinli bir genç, İsrail güçlerinden bir keskin nişancının kurşunuyla evinin içinde vurularak öldürüldü.

İsrail savaş gemileri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini de bombaladı. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerinde de saldırılar gerçekleştirildi.

Çok sayıda ev ve binanın yanı sıra, kamu kurumlarının da zarar gördüğü saldırılarda ölen ve yaralananlarla ilgili toplam sayıya ilişkin bilgi verilmedi.

Kuşatma altındaki hastanede su ve yiyecek sıkıntısı

Bu arada 8 gündür kuşatma altında olan Kemal Advan Hastanesinde şiddetli su ve yiyecek sıkıntısı yaşanırken, İsrail ordusunun hastanenin güney kısmını tamamen yıktı.

İsrail askerlerinin buradaki sağlık personeline de baskı ve kötü muamelede bulunduğu hastanede, 12 bebeğin hala gerekli besinden yoksun bir şekilde kuvözlerde tutulduğu kaydedildi.

İsrail güçleri daha önce Gazze ve kuzeyindeki hastanelerin çoğuna baskın düzenlemiş, sağlık personeline, yerinden edilmişlere, hastalara ve yaralılara kötü muamele etmiş ve 34 sağlık personelini alıkoymuştu.

Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktaya güdümlü füzeyle saldırdı

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in sınırdaki Birket Rişe askeri noktasının güdümlü füzeyle hedef alındığı belirtildi.

Hedefin tam isabetle vurulduğu ifade edilen açıklama, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralı olduğu iddia edildi.

Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Rıdvan Ali Hamudi adındaki Hizbullah mensubunun "Kudüs uğruna" hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 108’e yükseldi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 119’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 450 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 287 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 106 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.