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İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek" amacıyla kasıtlı şekilde öldürdüğü belirtilen açıklamada, İsrail'in Filistin halkının iradesini kırma konusunda başarısız olduğu aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 92'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in son iki gündür Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında gazeteci Rami Bedir ve Asım Kemal Musa'nın öldürüldüğü belirtildi.

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