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İsrail ordusunun ayrıca Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine yönelik saldırılarını havadan ve karadan sürdürdüğüne işaret edilen haberde, kentteki Nasır Hastanesi çevresinin obüs toplarıyla hedef alındığı ifade edildi.

Rusya: Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımına onayı kendi egemen kararı

Rusya: Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımına onayı kendi egemen kararı

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