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İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Kassam Tugayları, ellerindeki bir esir kadının tedavi görüntülerini yayımladı

Kassam Tugayları, ellerindeki bir esir kadının tedavi görüntülerini yayımladı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi.

Saldırıda, "Filistin el-Yevm" kanalı muhabiri Baluşe'nin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Filistinli gazeteci Muhammed Baluşe'nin Gazze'nin kuzey kesiminde Es-Saftavi bölgesinde yer alan evine saldırı düzenledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

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