Haber: Mert Osman Erman

Bunlar arasında yaklaşık 30 çocuk da bulunmakta, en küçüğü sadece dokuz aylık. Ancak Hamas silahlı adamları tarafından Gazze'ye götürüldükten beri çoğunun kaderi bilinmiyor.

Geçen ayın kanlı katliamlarından sarsılan İsrailliler için devam eden bir travmadır. Eyal Nouri, 72 yaşındaki Amina Moshe'nin fotoğrafını göstererek, "Bu teyzemin son fotoğrafı. İki terörist tarafından bir motosikletle alındı," diyor. Amina Moshe, 50 yıl boyunca yaşadığı bir kibbutz olan Nir Oz'dan götürüldü.

"Çocuklar, bebekler, yaşlı kadınlar hiçbir çatışmanın parçası olmamalıdır. Çocuk kaçırmak insana karşı bir şeydir," diyor.

Bu, yıllar içinde İsrail'in birçok rehine kriziyle karşı karşıya kaldığı en büyük olay olmasına rağmen, 1980'lerde ülke, Filistinli ve Lübnanlı silahlı gruplarla mahkum değişimleri için yüksek bedeller ödemeye hazır olduğunu göstermişti. Hamas'ı daha sonra kuracak olan Şeyh Ahmed Yassin bir takasla serbest bırakılmıştı.

İsrail askerlerinin cesetleri bile onlara uygun Yahudi gömme törenleri düzenlemek için takas edilmişti.

Ardından, 2006'da Hamas, bir sınır ötesi baskında 19 yaşındaki Gilad Shalit'i kaçırdı. Babası Noam, onu getirmek için acılı bir beş yıllık kampanyanın liderliğini yaptı ve devlet ile askerleri arasındaki "yazılı olmayan sözleşme"yi vurguladı.

Başbakan Benjamin Netanyahu, o zamanlar da şimdi olduğu gibi, tek bir asker için yapılan en büyük mahkum değişimi için onay verdi. Binlerce mahkum serbest bırakıldı, aralarında Gazze'deki Hamas'ın liderliğini üstlenen ve görünüşe göre 7 Ekim saldırılarını planlayan Yahya Sinwar da vardı.

Shalit anlaşmasında önemli bir figür olan Gershon Baskin, olayların o zamanlar ve şimdi arasındaki önemli farkları gördüğünü ve bu nedenle kapsamlı bir anlaşmanın yapılamayacağını düşündüğünü belirtiyor. "Gilad Shalit ile güven inşa etmek için beş yıl dört ayımız vardı. Şimdi, rehinelerin geleceği önümüzdeki günlerde belirlenecek," diyor İsrailli barış aktivisti Baskin.

Bu seferki ana karmaşıklık, diyor, suçların boyutu. "Hamas'ın yaptığı şey, çizgiyi aştı, bu savaş bittikten sonra Gaza'da hala iktidarda olmaya devam edebileceklerini düşünmek mümkün değil," diyor Baskin.

"Bu nedenle, onları öldürmeyi düşündüğünüz insanlarla müzakere etmeye çalışmak için içsel bir çelişme var."

Erken aşamada Katar, Amerikalı bir İsrailli annenin ve kızının serbest bırakılmasını sağlamak için aracılık etti ve Mısır, iki yaşlı İsrailli kadın rehineyi çıkarmaya yardım etti. Ancak o zamandan beri daha büyük bir anlaşma ortaya çıkmadı.

Bu hafta Hamas'ın askeri kanadı, Gazze'de tutulan 70 kadın ve çocuğu serbest bırakmaya hazır olduğunu söyledi karşılığında beş günlük ateşkes.

Pazar günü ABD ağı NBC ile konuşan Netanyahu, bir anlaşmanın mümkün olduğu ihtimalini dile getirdi. ABD Başkanı Joe Biden, rehinelerin serbest bırakılması için günlük görüşmelere katıldığını ve bu olacağını düşündüğünü söyledi.

Ancak kamuya açık olarak İsrail, Hamas'ın bunu yeniden toparlanmak için kullanacağını savunarak ateşkese karşı çıktı. Sadece daha kısa süreli insani duraklamalara razı olabileceğini söyledi.

Anketler, bu pozisyonun birçok İsrailli tarafından desteklendiğini gösteriyor. İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün en son anketinde, insanların %38'inden en yaygın cevap, İsrail'in bir mahkum anlaşması yapmasını ancak savaşa devam etmesini istemesiydi. Genel olarak, katılımcıların %70'i savaşın durmaması gerektiğini düşünmüyordu.

Anketi yapan Profesör Tamar Hartmann, "Rehinelerin karşılığında Filistinli mahkumları vermeye hazırlar. Ancak yaygın görüş şu: 'savaşı durdurma'," diyor.

"Çünkü şu anda savaşı durdurmanın maliyeti, durdurduğumuzda ve savaşın hedefleri gerçekleşmezse, insanların yaşamı açısından daha büyük olabilir."

Anket yapılan

ların küçük bir ama sürekli bir grup - yaklaşık beşte biri - Hamas ile hiçbir anlaşma yapılmaması gerektiğini reddediyor. Birçok İsrailli, geçmişte, ellerinde zaten kanlı geçmişleri bulunan mahkumların serbest bırakıldığını ve daha sonra daha fazla ölümcül saldırı planladığını belirtiyor.

Fakat aleyhlerinde olan oranlara rağmen, rehinelerin aileleri ve destekçileri, kamusal baskıyı artırmak için yaratıcı yollar buluyor. Tel Aviv'deki HaBima Meydanı'nı dolduran dev bir sanat enstalasyonu, Tel Aviv'deki her yetişkin, çocuk ve Gazze'de kayıp olan her çift için bir boş yatak içeriyor.

Her Cuma günü Yahudi Şabat'ında, akrabalar şimdi Rehineler Meydanı olarak bilinen Sanat Müzesi'nin önünde toplanıyor. Her kayıp kişi için yerler ayrılmış dev bir masa kuruyorlar.

Salı günü büyük bir kalabalık, Tel Aviv'den başlayarak başbakanlık ofisine 40 mil (63 km) uzunluğunda bir yürüyüşe başladı, hükümetlerinin harekete geçmesini istemek için.

Her geçen gün, rehineler için endişeler artıyor. Hamas, birkaç düzine kişinin zaten İsrail hava saldırılarında öldüğünü söylüyor.

Geçmiş deneyimler, anlaşmaların yapılabilmesinin mümkün olduğunu göstermiştir, ancak şimdi devam eden savaşın yoğunluğu yeni bir aciliyet seviyesi getiriyor.