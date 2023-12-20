NBC News'den Hallie Jackson'a konuşan baba Shamriz, hükümetin, 7 Ekim’de Hamas'ın oğlunu almasına izin verdiğini, 14 Aralık'ta da oğlunu öldürdüğünü belirterek, "Oğlumu iki kez öldürdünüz." dedi.

Netanyahu hükümetinin ülkeye hizmet edebilecek kapasitede olmadığını vurgulayan Shamriz, "Ülke olarak, toplum olarak bizi hak etmiyorlar. Onlar bizim liderlerimiz değil. Yalnızca kendilerini, koltuklarını ve ceplerini düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.

Gazze’de esir olarak tutulan İsraillilerin geri dönmesi için hükümetin çaba göstermediğini söyleyen Shamriz, "Rehineleri düşünmüyorlar." diye konuştu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze’de 15 Aralık’ta 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurmuştu.

"Yanlışlıkla" öldürülen esirlerden biri olan 26 yaşındaki Alon Shamriz'in ailesi oğullarının "şehit" olarak kaydedilmesi talebinde bulunmuş ancak İsrail medyası söz konusu talebin İsrail ordusu tarafından reddedildiğini bildirmişti.

Oğullarının ölümünün koşullarını "trajik" olarak niteleyen aile, Shamriz’in diğer esirlerle birlikte "özgürlüğe giden yolda savaştığını", elbisesiz olmaları ve beyaz bayrak taşımalarına rağmen İsrail ordusunun onlara ateş açtığını ifade etmişti.

Aile, bu koşullar altında bu 3 esirin de "savaşırken ölen İsrail ordusunun şehitleri" şeklinde tanınmasının uygun olacağını belirtmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldü. Enkazda binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 132’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 464 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 302 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 115 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.