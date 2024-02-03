Katz, The Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan makalesinde, "İsrail ordusunun Hamas'ı yok edeceği yönündeki önceki açıklamalarına rağmen, İsrail bugün bunun mümkün olmadığının farkına varıyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Hamas'ı tamamen yok etme yerine, "rehineleri serbest bırakmak, Hamas liderliğini devirmek ve güney İsrail'de yeni bir güvenlik gerçekliği oluşturmak" gibi daha "mütevazı" görünen hedeflere odaklandığını belirten The Jerusalem Post'un eski genel yayın yönetmeni Katz, "Bu çatışmada sandığımız anlamda bir zafer mümkün değil. Hamas'ın devrilmesi ve rehinelerin geri verilmesi mümkün olsa da buna rağmen kesin bir zafer elde edilemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de ateşkes sağlanırsa "Savaş Kabinesi" Üyesi Benny Gantz'ın liderliğindeki Ulusal Birlik Partisinin hükümetten çekileceğini öngören Katz, "Geçici ya da süresiz ateşkes aynı zamanda İsrail'in daha önce tanık olmadığı şekilde protestoların patlayacağı nokta olacaktır. Bu, (Başbakan Binyamin) Netanyahu'nun siyasi hayatta kalması ve görevde kalmayı başarıp başaramayacağı etrafında dönecek yeni bir savaşın da başlangıcı olacak." yorumunu yaptı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bin 500’ü çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 238 Filistinli öldürüldü, 66 bin 452 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 224’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 561 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.