KUDÜS AA- İsrail'de aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Başkanı ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimci nüfusunun 500 bin kişi artırılması için bakanlıklara hazırlık yapmaları talimatı verdiği belirtildi.

İsrail'deki Haaretz gazetesinin haberine göre, Smotrich, bir dizi bakanlığın temsilcileriyle bir araya gelerek "yerleşim birimlerini güçlendirme planıyla" ilgili onları bilgilendirdi ve bu planın 2 yıl içinde hayata geçirilmesini istedi.

Smotrich, bölgedeki nüfus artışına paralel olarak kaçak yerleşim birimleri de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki tüm Yahudi yerleşimlerinin alt yapısının iyileştirilmesini talep etti.

Smotrich plan kapsamında, ilgili bakanlıklara, Batı Şeria'daki yerleşimci nüfusunun 500 bin kişi daha artırılması ve toplu ve özel ulaşım, eğitim ve istihdamın iyileştirilmesi için geniş kapsamlı acil bir planlama yapılması talimatı verdi.

Gazetenin haberine göre, yeni 500 bin kişilik yerleşimci nüfus, mevcut yerleşim birimleri ile ilerleyen aylarda hükümet tarafından ruhsat verilecek kaçak yerleşim birimlerinde yaşayacak.

Bu planla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı ancak Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti daha önce pek çok defa Batı Şeria'da yerleşimi teşvik ettiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Filistinliler, Batı Şeria'daki artan Yahudi yerleşimci nüfusunun iki devletli çözümü baltaladığını ifade ediyor.

Halihazırda, Batı Şeria'daki yerleşimci nüfusun yaklaşık 500 bin olduğu tahmin ediliyor. Buna ilaveten, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kurulu yerleşim birimlerinde de yaklaşık 230 bin yerleşimci yaşıyor.