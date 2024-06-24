İsrail'deki Esir ve Kayıp Aileler Forumu, İsrail'deki Channel 14'e konuşan Netanyahu'nun İsrailli esirlerin iadesi karşılığında kısmi bir anlaşma için Gazze'ye saldırılara ara vermeye hazır olduklarını ancak Hamas "yok edilene kadar" saldırılarda ısrarcı olacakları yönündeki ifadelerini eleştiren bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başbakan'ın, İsrail'in teklifinden geri adım attığı yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Bu, 120 esiri terk ettiği ve İsrail devletinin vatandaşlarına karşı ahlaki görevini zedelediği anlamına geliyor." denildi.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Başbakan Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini bildirmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.