KUDÜS AA- Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 20'nci haftasında ülke genelinde yine meydanlara indi.

Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca noktadaki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de binlerce protestocu, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

Kaplan Caddesi'nde kurulan platformda, İsrail'in farklı kesimlerinden konuşmacılar, hükümetin yargı düzenlemesine karşı demokrasi vurgulu konuşmalar yaptı.

Ellerinde İsrail bayraklarıyla sık sık "demokrasi" sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı.

Tel Aviv'deki gösteride, ABD'de yayınlanan televizyon dizisinden esinlenen yüzlerce kadın protestocu da yargı düzenlemesine karşı kırmızı pelerin ve beyaz boneler takarak yaptıkları sembolleşen koreografiyi sergiledi.

Gösterilerin yapıldığı alanda, hükümetin yargı düzenlemesinin yanı sıra toplumda kadına yönelik şiddet ve İsrail'deki Arap vatandaşların maruz kaldığı ayrımcılık gibi sorunlara karşı hükümetin tepkisizliğini kınayan protestocu gruplar da yer aldı.

Eski istihbarat şefinden "Ultra Ortodoks Yahudi cihadı" benzetmesi

İsrail basınındaki haberlere göre, Hayfa kenti yakınlarındaki Hanna-Karkur ilçesinde yapılan protesto gösterisinde konuşan eski İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Başkanı Carmi Gillon, "Ultra Ortodoks ve milliyetçi Ortodoks politikacılar, Yahudi cihadı gibi ve İsrail devleti için varoluşsal bir tehdit." ifadesini kullandı.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

İsrail hükümeti, 2023-2024 bütçesini oylamak üzere bu hafta Meclis'e getiriyor. Bütçenin en geç 29 Mayıs'ta Meclis'te kabul edilmemesi halinde hükümetin düşmesi ve erken seçime gidilmesi gerekiyor.

İsrail hükümetinin bütçe görüşmelerinde, Ultra Ortodoks nüfusa maddi yardımların artırılması ve yine Ultra Ortodoksların talebi olan Tevrat eğitimine ek bütçe sağlanması tartışmaya yol açıyor.