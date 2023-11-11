Haber: Damla Oya Erman

NASA astronotları Jasmin Moghbeli ve Loral O'Hara, 2 Kasım 2023 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışında uzay yürüyüşü yaparken çantayı kaybettiler.

Araç çantası şu anda ISS'nin hemen önünde Dünya etrafında dolaşıyor ve EarthSky'e göre görsel parlaklığı yaklaşık 6. Bu, çıplak gözle görülebilecek kadar parlak olmasa da, gökyüzü gözlemcilerinin bunu dürbünle görmesi mümkün.

Çantayı kendiniz görmek için önce önümüzdeki birkaç ay boyunca uzay istasyonunu nerede bulabileceğinizi öğrenin (NASA'nın size yardımcı olmak için yeni bir uygulaması bile var). Çanta, istasyondan iki ila dört dakika önce yüzecek. Hızla alçaldıkça çanta, Dünya üzerindeki 70 mil (113 kilometre) yükseklikte bir irtifaya ulaştığında muhtemelen parçalanacaktır.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) yedek astronotu Meganne Christian, çantanın en son görüldüğü anın görüntülerini X hesabında paylaştı ve Crew-7 astronotu Satoshi Furukawa'nın çantayı Fuji Dağı'nın yükseklerinde gördüğünü ekledi.

Harvard Astrofizik Merkezi (CfA) astronomu Jonathan McDowell, çantanın Dünya'yı yaklaşık 258 mil (415 kilometre) genişliğinde bir yörüngede döndüğünü ve ABD uzay kuvvetleri kataloglama sisteminde kendi sınıflandırmasının olduğunu belirtti: 58229 / 1998–067WC.

Dönen araç çantası, Dünya etrafında dönen geniş bir yapay uzay enkazı dizisine katılıyor. Bu enkaz, astronotların kullandığı araçlardan parçalara ve paramparça olmuş uydulara kadar uzanıyor. Bu, yörüngesine ulaşan ilk araç çantası bile değil. NASA astronotu Heide Stefanyshyn-Piper, ISS güneş panelinde sıkışan bir dişliyi onarmaya çalışırken 2008'de başka bir araç çantasını kavrama gücünü kaybetti ve o da Dünya etrafında döndü.

Ve bu, Dünya yörüngesine ulaşan en garip nesneler bile değil. Bu unvan, mütevazı bir spatulaya gidiyor. Geç NASA astronotu Piers Sellers, 2006'daki space shuttle Discovery'nin STS-121 uçuşu sırasında ısı kalkanı onarımı sırasında kullanırken kaybettiği spatulanın ardından şunları söyledi: "O benim favori spatulamdı. Diğer spatulalara söylemeyin."